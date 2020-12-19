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Şehir tabelalarında yeni dönem! Artık nüfus ve rakım yer almayacak

Karayolları Genel Müdürlüğü; 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışında bulunan bilgilendirme tabelalarında nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı.

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Her yıl yenilenen nüfus bilgilerini tabelalar üzerinden değiştirerek yapılan büyük masrafı engellemek için düzenlenen uygulama kapsamında sadece şehir ve ilçe isimlerinin bırakılacağı kaydedildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileriyle nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları yeniden düzenliyor.

Tüm şehir ile ilçe tabelalarından kaldırıldı

Değişiklikle birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada tüm şehir ile ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

Tabelaların değiştirildiği kentlerden biri olan Eskişehir’de Ankara, Bursa ve Kütahya güzergahlarında bulunan 3 tabela da yeni düzenlemeye göre hazırlandı. Tabelada daha önce yer alan ‘Nüfusu: 872000 ve Rakım 788’ bilgileri kaldırıldı. Tabelada sadece ‘Eskişehir’ yazısı bırakıldı.

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