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Pendik'te kısıtlamayı ihlal edip uyuşturucu ile yakalanan şüpheli: Biz terörist miyiz?

Demirören Haber Ajansı

PENDİK'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, basın mensuplarına, "Ben terörist miyim? Git dağdakini çek" diyerek küfürler savurdu.

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Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin olduğu otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip etmesiyle kovalamaca başladı. 

Kovalamaca, Sütçü İmam Caddesi'ne kadar sürdü. Caddede ilerlerken önünün polis tarafından kapatıldığını gören sürücü refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ara sokağa girmek isteyen sürücü, refüjü aşmak istediği sırada kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobil daha fazla ilerleyemedi.

2 kişi yaya olarak kaçtı 2 kişi yakalandı

Şüpheliler, bu sefer de otomobilden inerek farklı yönlere kaçmaya başladı. 2 şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirirken, 2 şüpheli ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Basın mensuplarına küfrettiler

Yakalanarak gözaltına alınan Engin A. ve Burak İ., polis aracına bindirildikleri sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. “Ben terörist miyim? Git dağdakini çek" diyerek küfürler savuran şüpheliler, polis aracına bindirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Otomobilden uyuşturucu madde çıktı

Otomobilde yapılan aramalarda ise araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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