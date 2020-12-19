2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2021 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda 316 oyla kabul edildi. Kanun görüşmeleri için 12 gün aralıksız çalışıldı, 160 saate yakın mesai yapıldı.

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TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri tamamlandı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşmalardan sonra elektronik oylama yapıldı. 2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili ‘kabul’, 193 milletvekili ‘red’ oyu kullandı. Ayrıca, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili ‘kabul’, 196 milletvekili ‘red’ oyu verdi.

Mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplumun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri mali tedbirlerin toplam tutarının 551 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Eğitime 211,4 milyar, sağlığa 238 milyar tl

Oktay, kamu hizmetinde öncelik kavramına objektif bir şekilde yaklaştıklarını; vatandaşların ihtiyaç duyduğu her şeye azami ve en nitelikli şekilde kaynak ayırmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, "2021 bütçesinden çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine 211,4 milyar lira, vatandaşımızın sağlığına 238 milyar lira, çiftçilerimize 42,4 milyar lira, sosyal yardımlara 81,2 milyar lira, reel kesim desteklerine 50,6 milyar lira, emeklilerimizin bayram ikramiyeleri için 22,7 milyar lira, başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımızın kredi kullanımını desteklemek için 9,3 milyar lira pay ayırdık." diye konuştu.

65 yaş üstü yaşlı aylıkları ve engelli evde bakım desteği için ayrılan miktar

Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesinin dezavantajlı ve özel ihtimam gerektiren tüm kesimlere destek olacağına da vurgu yaparak, "Bu kapsamda 65 yaş üstü yaşlı aylıkları ile engelli ve engelli yakınlarına bağlanan aylıklar için 12,7 milyar lira, engelli evde bakım desteği için 10,6 milyar lira ve doğum yardımı için 554 milyon lira kaynak ayırdık. 'Bu bütçede emekli, esnaf nerede?' diyorsunuz ya işte size cevabı. Esnaf da çitçi de emekli de burada. 'Bu bütçe kimin bütçesi?' sorusunun cevabı da bu saydıklarımın içerisinde. Görmek istemezseniz de görecek göz yoksa da bakarsınız görmezseniz de ona da bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Vatandaşımız, milletimiz görmekte. Bütçede temel önceliğimiz toplanan gelirlerin vatandaşa hizmet odaklı bir anlayışla, adaletli şekilde ayrılmasıdır." ifadelerini kullandı.