Fatih Karagümrük Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Karagümrük, 46'da Ndao ile öne geçti. Sarı-kırmızılıların aradığı gol ise 90+6'da Diagne'nin penaltısıyla geldi ancak 90+11'de Mevlüt Erdinç, Aslan'ın umutlarını yıktı. 69. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; uzatma anlarında Karagümrüklü Enzo Roco ve maç sonunda Galatasaraylı Marcao kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük, bu sonuçla 20 puana yükselirken; Galatasaray ise 23 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Son dakikaları nefes kesen maçta Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 46'da Alassane Ndao ve 90+11'de Mevlüt Erdinç kaydetti. Galatasaray'ın golü 90+6'da Mbaye Diagne'nin penaltısıyla geldi.

Maçın 69. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; 90+9'da Fatih Karagümrük'ün stoperi Enzo Roco; maç bitiminde de Galatasaraylı Marcao kırmızı kart gördü.

Ligde evinde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fatih Karagümrük, puanını 20'ye yükseltti. Ligde 6 maç (5 galibiyet, 1 beraberlik) sonra mağlup olan Galatasaray ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük bay geçerken; Galatasaray, Göztepe'yi ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

13. dakikada Balkovec'in sağdan korner bayrağına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Galatasaray savunmasında Linnes meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisi önünde topu alan Biglia'nın şutunda kaleci Okan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Balkovec'in bir kez daha ceza sahasına gönderdiği topu altıpas içinde Koray Altınay ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yapılan santranın ardından soldan atağa katılan Alparslan Erdem'in ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Ndao ağlara gönderdi: 1-0

49. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan son çizgiye inerek yaptığı ortaya sağ çaprazdaki Feghouli vurdu ancak top üstten auta çıktı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Donk'un kafayla vurduğu top az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ali Yavuz Kol pasını penaltı noktası civarındaki Diagne'ye aktardı. Diagne, Koray Altınay ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

90+11. dakikada kırmızı-siyahlı takım bir kez daha öne geçti. Ndao'nun pasında savunma arkasına sarkan Mevlüt Erdinç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük: 2 - 1 :Galatasaray

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Alparslan Erdem (Dk. 76 Muhammed Egemen Pehlivan), Koray Altınay, Biglia, Balkovec, Ndao (Dk. 90+12 Murat Sarıgül), Chahechouhe (Dk. 85 Arveladze), Sobiech (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 82 Elabdellaoui), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 64 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Arda Turan), Emre Akbaba (Dk. 64 Belhanda), Diagne

Goller: Dk. 46 Ndao, Dk. 90+11 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Diagne (P) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 69 Fatih Terim (Teknik Direktör), Marcao (Maç bittikten sonra) (Galatasaray), Dk. 90+9 Roco (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 44 Donk, Dk. 69 Arda Turan, Dk. 90+2 Ömer Bayram, Dk. 90+7 Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Dk. 62 Sobiech, Dk. 76 Alparslan Erdem, Dk. 83 Ramazan Civelek, Dk. 90+4 Koray Altınay, Dk. 90+5 Viviano (Fatih Karagümrük)