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PornHub'un arkasındaki gizemli gücün ortaya çıktığı iddia edildi

Son günlerde içerisinde çocuk pornoları ve izinsiz içerikler bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından 14 milyon olan içerik sayısını 4 milyona düşüren PornHub'un sahibinin ortaya çıktığı iddia edildi. Dünyanın en çok ziyaret edilen internet adreslerinden biri olan cinsel içerikli video paylaşım sitesinin sahibi uzun süredir bilinmiyordu. Financial Times'in haberinde; PornHub'la beraber RedTube ve YouPorn'un sahibinin Kanada merkezli MindGeek şirketi olduğu iddia edildi.

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En çok tıklanan sitelerin başında gelen cinsel içerikli video paylaşım sitesi PornHub'un sahibinin ortaya çıktığı iddia edildi. İngiliz Financial Times’in haberine göre; geçtiğimiz günlerde adı içeriğinde çok miktarda çocuk ve rızası olmayan kişinin pornosunun olmasıyla sıkça anılan PornHub’un sahibinin Kanada merkezli MindGeel olduğu ileri sürüldü. 

Financial Times yazarı Patricia Nilsson tarafından kaleme alınan haberde; gizemli yatırımcının kendisini uzun yıllardır gizlemeyi başardığının altı çizilirken, "Pornografik içerikler, online reklam endüstrisinde söz sahibi durumda ve internet ekonomisinde önemli bir payın da sahibi. Fakat bu tür video paylaşım siteleri seks ticareti ve çocuk istismarı gibi konularda suçlu olabiliyor. MindGeek de bir sorumluluk üstlenmeden pornografik içerikli video sektörünü domine etti. Şirketin arkasında ise iş insanı Bernard Bergemar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde en çok PornHub aratıldı

MindGeek şirketinin başındaki isim olan Bernard Bergamar’ın adının ilk kez açıklandığı Financial Times haberinde, "MindGeek'in internet sitesinde sahibi olduğu pornografik içerikli sitelere atıfta bulunulmuyor. Aksine, 'tasarım, iş geliştirme ve yüksek trafiğe sahip internet sitelerinin yönetiminde lider' ifadelerine yer veriliyor.

Financial Times’ın haberinde; MindGeek şirketi de detaylı bir şekilde incelendi. Lüksemburg merkezli gözüken şirketin 2018 yılında 460 milyon dolar gelir elde ettiği belirtilirken bu gelirin günde 115 milyonun üzerinde kişinin internet sitesini ziyaret etmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Sadece bir günde Netflix’in yarısı büyüklüğünde içerik

İngiliz gazete, "Geçen ay ABD’de Google’ın verilerine göre; 'koronavirüs' ya da 'Trump' yerine 'PornHub' araması daha çok yapıldı" yorumunu yaparken, "MindGeek’in sitesine her gün 15 terabaytlık içerik yükleniyor. Bu da şu an Netflix’te izlenebilecek dizi ve film içeriğinin yarısına denk geliyor" ifadelerine yer verildi.

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