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Bitlis'te freni patlayan TIR dehşeti! Otomobili hurdaya çevirdi

İhlas Haber Ajansı

BİTLİS'te freni patlayan TIR, aracı biçerek geçti. Korkunç kazayı otomobilin hali özetledi. 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Freni patlayan İran plakalı TIR önündeki otomobili ezerek hurdaya çevirdi.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'dan yola savrulan variller ise olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla toplandı.

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