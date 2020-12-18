Nesli tükenmek üzereydi! Çin'de derisini ve kemiklerini sattılar

ÇİN'de Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma barınağındaki bazı görevlilerin nesli tükenmekte olan kaplanları öldürereki derisini ve kemiklerini toplam 79 bin 500 (yaklaşık 826 bin TL) değerinde piyasaya sürmesi ülkede krize neden oldu.

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Çin'de devlete bağlı bir vahşi yaşam barınağının kar elde etmek için nesli tükenen Sibirya kaplanlarının öldürerek, derisi ve kanının piyasada satışa çıkarılmasının ortaya çıkması ülkede kriz yarattı. Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği’ne bağlı olan Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma merkezinde görevli bazı personelin nesli tükenmekte olan hayvanların kürklerini parça başına 79 bin sterline (821 bin lira) sattığı ve kemiklerini cinsel performansı artırmak için ‘kaplan kemiği şarabı’ yapımında kullandığı ortaya çıktı.



1993 yılından beri Çin'de üretilmesi ve satılması yasaklanan alkolün, hayvan barınağında şişe başına 563 sterline (5 bin 852 lira) kadar satıldığı ifade ediliyor. Söz konusu iddiaların Çin Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yeşil Kalkınma Vakfı tarafından ortaya atıldığı ve ardından Çin’in sosyal medya sitesi Sina Weibo’da paylaşıldığı belirtildi.







Polisten iddialara soruşturma

Çin medyasında yer alan iddialara göre, Yaban Hayatı Koruma Derneği'nde görevli bir grup çalışanın, yasadışı işlerine onay vermeleri için üst düzey yöneticilere kaplan eti sağladığı iddialarına yer verildi. Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma barınağı yetkilileri iddiaları reddettiği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.