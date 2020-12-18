BIST 1.406
DOLAR 7,65
EURO 9,38
ALTIN 464,20
HABER /  YEREL

Rize'de koronalı tabutu açıldı! Aynı aileden 5 kişi daha virüsten öldü 6 kişi tedavide

Demirören Haber Ajansı

RİZE'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden Fatma Duman (53) da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Abone ol

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım’da hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

3 kişi daha öldü
Aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti. Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da dün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. 

İlk ölenin tabutunu açıp bakanlar..
algında dayısı ve kuzenleri ölen Mustafa Duman, çok zor bir imtihandan geçtiklerini aktardı. Ailede Kovid-19 nedeniyle ölümü gerçekleşen ilk kişinin Burak Genç olduğunu vurgulayan Duman, "İlk yeğenimiz İstanbul'da öldükten ve buraya geldikten sonra maalesef burada tabut açılıyor. Açıldıktan sonra benim abim ve ölen yengem orada bulundu. Büyük ihtimalle oradan Kovid hastalığını aldılar. Ufak rahatsızlığı vardı. İki haftadır yoğun bakımdaydı. Bu sabah kaybettik." şeklinde konuştu.

Mustafa Duman, "Niye açıyorsun cenazeyi? Niye açılıyor. İnsanlar perişan oldu. Ufak kardeşi de pozitif İstanbul'da yoğun bakımda. Belki onu da kaybedeceğiz. Çok üzücü içimiz hep yanıyor. Bir ay içerisinde bir aileden 6 kişi." dedi. Kendisinin çift maske taktığını ve hiç çıkarmadığını aktaran Duman, "Kimseye bulaştırmamak için dikkat ediyoruz. Dezenfekte cebimizde, her şey cebimizde. Halen bize hayal geliyor. Bir akrabadan altı kişi. Aile neredeyse sönmek üzere." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eskişehir'de kuyunun içinden çıktı 3 bin yıllık tarihi var! Çinliler sıraya girdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den esnafı kızdıran hareket: 50 kuruş ve Bereket Duası dağıttılar
Antalya'da Gülsüm nine cinayetinde yasak aşk ortalığı karıştırdı: Çıplak fotoğraflarımı çekip...
Erdoğan: AK Partiyi kapatacak, memurları atacak işadamlarının mallarına el koyacaklarmış!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeler belli oldu
İstek Vakfı'ndaki taciz skandalı! Mağdur kızın annesi: Çocuğum etkilenmesin diye şehir değiştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Vakıf eski müdüründen skandal cinsel ilişki teklifi! Beni mutlu et yardım edeyim
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan halk ekmek büfeleri için teklif
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Milli irade düşmanı
Gönül Dağı Asuman kimdir kaç yaşında oyuncunun gerçek adı ne?
Putin'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Çatışmalar, terör tehdidinin yayılması riskini artırdı
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor Gedelli nerede?
Yorumlar