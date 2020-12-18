BIST 1.405
DOLAR 7,65
EURO 9,38
ALTIN 464,03
HABER /  SPOR

Schalke 04'te Manuel Baum defteri kapandı

Bundesliga'da bu sezon galibiyet yüzü göremeyen Schalke 04'te, teknik direktör Manuel Baum'un teknik direktörlük görevine son verildiği açıklandı.

Abone ol

Alman kulübünden yapılan açıklamada, yönetimin Baum’un görevine son verme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, Bundesliga’da hafta sonu Arminia Bielefeld’e ve Almanya Kupası 2. turunda 22 Aralık Salı günü Ulm’e karşı oynanacak karşılaşmalarda geçici olarak Huub Stevens’in teknik direktörlük görevini üstleneceği, Mike Büskens’in de Stevens’in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

Hollandalı teknik adam böylelikle dördüncü kez mavi-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak görev yapacak.

1996-2002 ve 2011-2012 yıllarında daha sonra da 2018-2019 sezonun son bölümünde Schalke 04 takımının başında bulunan Stevens, mavi-beyazlılarda 1997’de UEFA Kupası'nı 2001 ve 2002 yıllarında da Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Bu sezon galibiyeti yok

Manuel Baum ise bu sezonun 3. haftasında Schalke 04 takımının başına getirilmişti. Bundesliga’da 4 puanla 18. sırada yer alan Schalke 04’un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den esnafı kızdıran hareket: 50 kuruş ve Bereket Duası dağıttılar
Antalya'da Gülsüm nine cinayetinde yasak aşk ortalığı karıştırdı: Çıplak fotoğraflarımı çekip...
Erdoğan: AK Partiyi kapatacak, memurları atacak işadamlarının mallarına el koyacaklarmış!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeler belli oldu
İstek Vakfı'ndaki taciz skandalı! Mağdur kızın annesi: Çocuğum etkilenmesin diye şehir değiştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İstanbul'da 72 bin bina yenilenecek
Erikli Su firmasının kurucularından! İş adamı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti
Kafasında okla yaşıyor! Kanada'da bu geyiği görenler şaşkına döndü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama! Rodos Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanması
Antalya'da at eti satan müvekkilini savundu! Sözleri pes dedirtti
Cuma saati okunacak dua hangisi okunuşu ve Türkçe anlamı
Yorumlar 1 yorum