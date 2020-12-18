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MHP'den esnafı kızdıran hareket: 50 kuruş ve Bereket Duası dağıttılar

MHP Kayseri Kocasinan İlçe Teşkilatı’nın esnafa Bereket Duasıyla birlikte 50 kuruşluk siftah parası dağıtması tepkiye neden oldu. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Esnaf destek beklerken, 50 kuruş gibi komik bir siftah parası esnafa hakarettir” düşüncesini dile getirdi.

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MHP Kayseri İlçe teşkilatı esnafa zarf içerisinde bereket duası ve 50 kuruş siftah parası dağıttı. MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kocasinan İlçe Teşkilatı 4. Bölge teşkilatımızdan örnek davranış; Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde 4. Bölge teşkilatımız esnaflarımıza zarf içeresinde Bereket Duası ve ‘siftah bizden bereket Allah’tan’ şiarı ile esnaflarımıza destek olmuşlardır. 4.Bölge Başkanımız Necati Yıldırım’a, yönetimine ve teşkilatımıza bu anlamlı ve bir o kadar da önemli davranışlarından dolayı teşekkür ederiz.

"Bir kuruş destek verilmedi demiştim..."

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, “Dün bütçe konuşmamda esnafa karşılıksız bir kuruş destek verilmedi demiştim. MHP İlçe teşkilatının 50 KURUŞLUK bu adımı sonrası düzeltme yapmam gerekiyor. Kocasinan hariç, esnafa 1 kuruş karşılıksız destek verilmedi” diye konuştu.

"Komik bir siftah parası esnafa hakarettir"

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise “Esnaf destek beklerken, 50 kuruş gibi komik bir siftah parası esnafa hakarettir” sözleriyle tepki gösterdi.

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