Gönül Dağı Ramazan kimdir gerçek adı nedir?

TRT'in sımsıcak bozkır hikayesini anlatan dizisi Gönüldağı her cumartesi günü ekrana geliyor. Bozkırda bir Anadolu masalı olan ve 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönüldağı dizisinin oyuncu kadrosu da dillerde. Peki Gönül Dağı'ndaki Ramazan kimdir, gerçekte kim oynuyor?

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TRT 1 ekranların memleket kokan, izleyenin içini ısıtan bozkır dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da meraklar araştırılıyor. Özellikle son bölümlerde performansı ile dillerden düşmeyen Ramazan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu. Peki Gönül Dağı Ramazan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncu en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer aldı.

1990 doğumlu olan oyuncu Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer aldı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler Gönül Dağı (Ramazan) – 2020 Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020 Kronoloji (Faruk) – 2019 Yüzleşme – 2019 Bartu Ben – 2018 The Protector (Yasin) – 2018 Kelebekler – 2018 Ölene Kadar (Osman) – 2017 Görümce – 2016 Diğer Yarım (İsmet) – 2014

Gönül Dağı konusu: Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisinin çekim yeri Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşmektedir. Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.