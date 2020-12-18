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Edirne'de yaşandı! Karantinayı ihlal etti yurda götürülürken araçtan kaçtı

 EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle sağlık ekiplerince evinden alınıp yurda götürülmek istenen koronavirüs hastası T.A. araçtan inip, kaçtı. T.A. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

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Keşan Sağlık Müdürlüğü ekipleri, daha öncede karantina ihlali yaptığı belirlenen koronavirüs hastası T.A.'yı, Edirne KYK yurduna yerleştirmek üzere evinden aldı.

T.A., sağlık ekipleri araca başka bir hasta aldığı sırada, dalgınlıklarından yararlanarak, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan T.A.'yı kısa sürede yakaladı.

Adli işlem başlatıldı

Sağlık ekiplerine teslim edilen T.A., Edirne KYK yurduna yerleştirildi. T.A. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

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