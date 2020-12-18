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Trabzon'da koronavirüslü olduklarını gizlediler! Tansiyon ölçmeye gitti virüs bulaştı

İhlas Haber Ajansı

TRABZON'da iddiaya göre 2 kişi, koronavirüs testi yaptırdıklarını gizleyerek alt komşuyu tansiyon ölçtürmek için eve çağırdı. Bu olaydan sonra kadın koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti. Ölen kadının kardeşleri suç duyurusunda bulundu. Söz konusu 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Koronavirüs testi yaptıran O.T. ve S.T. adlı şahıslar, alt kat komşuları olan S.U.’dan tansiyonlarını ölçmelerini istedi. Bunun üzerine komşularının evine giden S.U. (60) Covid -19 testi yaptırdıklarından habersiz olduğu komşuları O.T. ve S.T.’nin tansiyon ölçümünü yaptı.

Komşularının koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında tansiyon ölçümü yapan S.U. adlı kadın da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede S.U.’nın Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü esnada yaşamını yitirmesi üzerine, S.U.’nın kardeşleri polis merkezine giderek komşularının test yaptırdıklarını gizleyip tansiyon ölçtürdükleri, kardeşinin ölümüne sebebiyet verdiklerinden ötürü şikayette bulundu.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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