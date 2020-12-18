Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen iddiasına yanıt: Allah, bu iftirayı atanların burunlarından fitil fitil getirir

Ersin Düzen'in "Rıdvan Dilmen sezonu şeklinde algı yaratıldı. Nasıl oluştu" şeklindeki soruya yanıt veren MHK Başkanı Serdar Tatlı, ''Rıdvan Dilmen, Türk futbolunun önemli ismi. Benim de arkadaşım dostumdur. Ancak bu bir iftira. Allah, bu iftirayı atanların burunlarından fitil fitil getirir.'' dedi.

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, Süper Lig'de uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı "VAR, bütün ülkelerde tartışılıyor. VAR konusunda kamuoyunun güncel bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. 'Turkish VAR' diye bir sistem yok. Kim, ne amaçla çıkardı bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

''Kimse oyun kurallarını öğrenmek istemiyor''

Serdar Tatlı "Biz hakemlerimizden farklı bir uygulama istemiyoruz. VAR protokolünün kriterleri ne ise hakemlerimizin onları uygulamalarını istiyoruz. 'Turkish VAR' diye bir sistem yok. Kim, ne amaçla çıkardı bilmiyorum. Bizden önceki kurullar da aynı talimatları vermişlerdir. Hakemlerin baskılardan etkilenmemesi için de onlarla eğitim yapıyoruz. VAR, bütün ülkelerde tartışılıyor. Belki de tartışılmasının ana nedeni, VAR protokolünün genel işleyişi hakkında bilgi eksikliği yaşanmasıdır. VAR'ın hangi konularda müdahale ettiğini kamuoyu doğru bilse, belki de bu kadar çok tartışma olmayacak. VAR konusunda kamuoyunun güncel bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. 21 takımdan sadece 5'inden bize kurallar konusunda talep geldi. Kimse oyun kurallarını öğrenmek istemiyor. Buna futbolcusu da, teknik direktörü de dahil. Belki de öyle işlerine geliyor" dedi.

''VAR kayıtlarının sızdırılması teknik olarak mümkün değil''

VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan MHK Başkanı Tatlı "VAR kayıtlarını dinlediğim zamanlar oldu. VAR kayıtlarının sızdırılması teknik olarak mümkün değil. VAR kayıtlarının açıklanmaması konusunda IFAB'ın tavsiyesi var. 'Açıklansın' diye bir madde yok. Açıklanmaması konusunda bir tavsiye var. Kayıtlar, VAR'ın uygulandığı ülkelerin tamamında açıklanmıyor ki. Hollanda'da maçtan sonra eğitim amaçlı yapılmış; 'VAR nasıl çalışıyor' diye" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un önerisine yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Hakem atamaları Milli Piyango gibi kura çekimiyle yapılsın" şeklindeki önerisiyle ilgili soruya yanıt veren Tatlı "Avrupa'nın gelişmiş liglerinde kurayla hakem atmalarının olmadığını görüyoruz" dedi.

''Kaale almadık çünkü öyle bir şey yok''

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili soruyu yanıtlayan "Tugay Kaan Numanoğlu gösterdiği performansla derbiyi yönetecek hale gelmişti. Atama yaptıktan sonra hakemlerle görüşmüyoruz. Olağanüstü bir durum olması lazım ki görüşelim. Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasının açıklamalarını sonra duydum. MHK olarak her iddiaya cevap mı verelim? Her yapılan algıya bizim cevap vermemiz mi gerekiyor. Kaale almadık çünkü öyle bir şey yok. Aile şirketlerinde çalıştığını çok net biliyoruz. Tugay Kaan Numanoğlu yeteneklidir, Türk hakemliğine uzun yıllar hizmet edecektir. Tugay Kaan Numanoğlu'na sahip çıktığımızı derbi sonrası maç vererek gösterdik. 'Hakemliği bitti' diye sözler çıktı ama böyle olmadığını gösterdik" diye konuştu.

"Cenab-ı Allah da bu iftiraları yapanların burnundan fitil fitil getirir"

Son dönemde yapılan eleştirilerle ilgili soruya cevap veren MHK Başkanı Serdar Tatlı "Bu algının neden çıktığı konusunda fikrim yok. Bu konuyla ilgili hiç konuşmadım; konuşma gereği de duymadım. Rıdvan Dilmen zekası, bilgisi ve donanımıyla Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli biridir. Rıdvan Dilmen benim arkadaşımdır, iyi de bir dostumdur. Bu iddiayı ortaya atanlar, bunu açıklamakla mükelleftir. Bu yapılan algılar çok büyük bir iftiradır. Sayın Rıdvan Dilmen'e de, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de büyük bir haksızlıktır. Cenab-ı Allah da bu iftiraları yapanların burnundan fitil fitil getirir" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'e mesaj atıldı iddiası

Ersin Düzen'in "Bir başka iddia, Mustafa Kamil Abitoğlu'nun Fatih Terim'e mesaj attığı yönünde." şeklinde soruya yanıt veren Tatlı, şu ifadeleri kullandı; "Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkes, herkesle görüşebilir. Ancak benim hakem arkadaşlarım sorumluluklarını iyi bilir."