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İş insanı Osman Kavala hâkim karşısında!

iş insanı Osman Kavala daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyasından bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

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Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Osman Kavala, Gezi davasında beraat ettikten sonra tahliye edildiği gün yeniden tutuklanmıştı.

Daha önce tahliyesine karar verildiği 15 Temmuz dosyasından tutuklanan iş insanı Osman Kavala'nın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün saat 13:30'da Çağlayan Adliyesi'nde başladı.

'Casusluk' iddiasıyla yargılanan Osman Kavala 3 yılı aşkın bir süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

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