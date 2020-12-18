DEVA Partisi 5 ayda il başkanını değiştirdi! Trabzon'a ikinci kurucu başkan

Erken seçim olacağı iddiasıyla illerdeki yapılanmasını hızlandıran DEVA Partisi, 5 ayda Trabzon'a ikinci kez "kurucu il Başkanı" atadı. Temmuz ayında "kurucu il başkanı" olarak atanan Gökhan Onur'un yerine Kubilay Çiçek "kurucu il başkanı" olarak atandı. Onur'un babası AK Parti Meclis üyesiydi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi, illerde örgütlenme çalışmalarını sürdürürken Trabzon’da kurucu il başkanı değişti. 9 Mart 2020'de kuruluşunu ilan eden parti, 2 Temmuz'da olarak Gökhan Onur’u Trabzon kurucu il başkanı olarak atandığını açıklamıştı. Ancak Gökhan Onur'un AK Parti Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Nusret Onur’un oğlu olması nedeniyle bu atama tartışma yarattı.

TRABZONUN SAYGIN İŞ ADAMLARINDAN; GÖKHAN ONUR BEY DEVA PARTİSİ TRABZON KURUCU iL BAŞKANI OLARAK ATANMIŞTIR. KENDİSİNE VE KURUCU HEYETİNE BAŞARILAR DİLERİZ. pic.twitter.com/diwbiXeRm1 — Deva Partisi Arsin (@devaarsin) July 2, 2020

5 ay sonra yeni 'kurucu başkan' atandı

Bunun üzerine 5 aylık sürenin ardından genel merkezden değişim kararı geldi. DEVA Partisi’nin resmi Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda Genel Başkan Ali Babacan ile yeni atanan Kubilay Çiçek’in fotoğrafı paylaşılarak, “DEVA Partisi Trabzon Kurucu İl Başkanı Kubilay Çiçek'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.