Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor süre uzadı MEB son haberi verdi?

Koronavirüs nedeniyle eğitim hayatına online devam eden öğrenciler yarıyıl tatili ne zaman araştırması yapmaya başladı. MEB'den son habere göre yarıyıl tatili uzatıldı. 22 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili 3 hafta oldu. İkinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Yarıyıl tatili ne zaman kaç gün olacak araştırması MEB'in son açıklamasının ardından merak edildi. Online eğitime devam eden öğrenciler 15 gün tatili için gün sayarken gelen son bilgiye göre yarıyıl tatili 1 hafta uzatıldı ve 3 hafta oldu. Buna göre sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayacak ve 15 Şubat pazartesi günü ikinci dönem başlayacak. 4 Ocak'ta bitmesi beklenen uzaktan eğitimin süreci ise 22 Ocak'a kadar devam edecek.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Yarıyıl tatilinin süresi uzadı

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İlkokullarda sınav yok

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.