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Ak Partili Numan Kurtulmuş'tan Ebubekir Sofuoğlu'na sert tepki asla kabul edilemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, üniversitelerin bilim yuvaları olduğunu ve bu sözlerin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversitelerle ilgili yaptığı skandal açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Asla kabul etmiyorum"

Twitter hesabından görüşlerini açıklayan Kurtulmuş, bu sözlerin asla kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.

Numan Kurtulmuş, "Üniversiteler, milletimizin binbir emekle kurduğu bilim yuvalarıdır. Yakinen bildiğim üniversitelerimizin, Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü olduğuna inanıyorum. Bu konuda akılla, izanla, ilimle, irfanla, vicdanla bağdaşamayacak sözleri asla kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, ne demişti?

Akit Tv'de yayınlanan programa konuk olan Sakarya Üniversitesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 'üniversiteler neredeyse fuhuş evi oldu' ifadelerini kullanmıştı.

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