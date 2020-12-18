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Türkiye ve Rusya'dan Haseke'de ortak devriye

TÜRKİYE ve Rusya askerleri Suriye'nin Haseke vilayetinde ortak devriye görevi gerçekleştirdi. Ortak devriyede 5 yerleşim biriminde yasadışı silahlı grupların bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

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Suriye'deki Rus askeri polis taburunun komutan yardımcısı Sergey Zamay, Rusya ve Türkiye liderleri arasında Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde bugün Haseke'de 117. ortak devriyenin düzenlendiğini söyledi.

Yasadışı silahlı grupları kontrol

Zamay'a göre, devriye güzergahı Kamışlı ile Delek, Kasra, Şuarga yerleşim birimleri arasında 50 kilometrelik bir mesafede gerçekleşti. Görev sırasında yerleşim birimlerinde yasadışı silahlı grupların bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Neler yer aldı?

Olağan geçen devriyede 30'dan fazla Rus askeri polisi, yaklaşık 5 askeri araç yer aldı. Devriye konvoyunun başını BTR-80 zırhlı personel taşıyıcısı çekerken, Türkiye'ye ait Kirpi zırhlı araçları konvoyun ortasında seyretti. Konvoyda iki taraftan 8 askeri teçhizat ve yaklaşık 80 asker görev yaptı. Rus Mi-8AMTŞ ve Mi-35 helikopterleri konvoya havadan eşlik etti. Rus Orlan-10 insansız hava aracı ise konvoyu havadan izledi. 2 saat süren devriye görevinin ardından, askerler her zamanki görev yerlerine döndü.

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