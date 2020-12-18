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İran yerin altına nükleer tesis mi inşa ediyor? ABD'nin iddiası

ABD ile nükleer anlaşma gerilimi yaşayan İran'ın yeni bir nükleer tesis inşa ettiği iddia edildi. ABD kaynaklı görüntülerde, İran'ın tesisi Fordo kentinde yerin altına inşa ettiği görülüyor. Öte yandan bölgedeki çalışmaların hava savunma sistemleriyle korunduğu öne sürüldü.

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ABD merkezli Associated Press, Washington - Tahran ilişkilerinde gerilime neden olabilecek yeni bir iddiayı haberleştirdi. AP'nin aktardığı bilgilere göre İran, Fordo kentinde yeni bir nükleer tesisin inşasına başladı. Uydu gözlemi yapan Maxar Technologies'ten alınan fotoğraflara göre yeni nükleer tesis Fordo kentinde yapılıyor.

İran'ın yerin altına inşa ettiği tesisin aynı zamanda dağlar tarafından korunduğu da belirtildi. Tahran yönetiminin olası hava saldırılarına karşı korumayı artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Etrafında hava savunma sistemleri var

Özellikle İsrail sık sık İran'ın nükleer faaliyetlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Ayrıca inşaat alanının etrafında hava savunma sistemlerinin de olduğu belirtildi.

Tesisler saldırının hedefi oluyor

İran'ın Natanz kentinde inşa ettiği nükleer tesiste Temmuz ayında patlama meydana gelmişti. Tahran yönetimi yapılan incelemelerin ardından saldırının sabotaj olduğunu duyurmuştu.

AP, İran'ın BM ofisinin ve nükleer anlaşmayı denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yorum yapmadığını aktardı. Öte yandan Washington, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla 2018 yılında tek taraflı uzaklaşmıştı. 2015'te imzalanan anlaşmayla İran Fordo'daki tesislerde uranyum zenginleştirmesi yapmayacağını taahhüt etmişti.

İran anlaşmayla yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesi yapmayı kabul ediyordu. Son raporlara göre ülkede uranyum zenginleştirme oranları yüzde 4.5'e kadar yükseldi. Ancak atom bombası ya da diğer nükleer silahların yapılabilmesi için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Yüzde 20'ye kadar uranyum üretimi

Öte yandan İran meclisi ay başında uranyumun yüzde 20'ye kadar zenginleştirilmesine izin veren bir tasarıyı kabul etti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kabinesi mecliste geçen yasaya itiraz ettiklerini duyurmuştu.

Tasarı İran'ın nükleer programını kuran bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından kabul edilmişti. Korumalarıyla birlikte seyahat halindeyken öldürülen Fahrizade için Tahran yönetimi İsrail'i işaret etmişti. İsrail saldırıya dair iddiaları reddetti ancak Tel Aviv yönetiminin İran'ın nükleer faaliyetlerini ve işgücünü hedef alan bir dizi saldırıya imza attığı biliniyor.

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