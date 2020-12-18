KPSS sonuçları 2020 açıklanıyor ÖSYM sonuç ekranı ne zaman açılıyor?

22 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması hızlandı. Sınav sonuçları 2 yıl geçerli olacak olan KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM takvimine göre 24 Aralık Perşembe günü yayımlanacak. KPSS sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve şifreler ile sorgulanacak.

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KPSS ortaöğretim sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. Memur olmak isteyen adaylar mezuniyet durumlarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınavlara giriyorlar. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım tarihinde yapıldı. Şimdi adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başladılar. Peki, KPSS ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

KPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları iki yıl süreyle geçerli olacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde KPSS ortaöğretim sonuçlarının aralık ayında açıklanacağı duyuruldu ve tarih verildi.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır:

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü yayımlanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir