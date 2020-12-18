Belçika'da skandal patladı! Bakan yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı gizli kalması gerekiyordu

BELÇİKA'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.

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Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatların Twitter'dan yanlışlıkla yayınlaması tepkinelere neden oldu. Yaptığı paylaşımla gizlilik kurallarını ihlal eden Blekeer'i danışmanları uyardı. Bleeker'in payaştığı aşı fiyatları da dikkat çekti.



AB'nin aşı alımına ilişkin anlaşmaya vardığı fiyat tarifesine göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, ABD ilaç şirketi Moderna'nın üreteceği Kovid-19 aşısı olacak. Belçikalı bakan tarafından paylaşılan tabloda, Belçika'nın almayı planladalığı koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı.







Medyaya servis edildi

De Blekeer'e göre, Belçika 33,5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyeceği görüldü. Belçikalı bakan Blekeer, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu fark edip, uyarması üzerine Twitter mesajını sildi. Bazı gazeteciler paylaşılan tabloyu kaydederek, medyaya servis etti