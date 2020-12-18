Edirne'de avukatlar şokta: Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı

EDİRNE Barosu avukatlarından Bedia Mutlu Mirzabey, pandemi döneminde çevrimiçi aldatmaların, boşanmaların ve aile içi şiddetin ciddi oranda arttığını belirterek, son dönemde aldatıldığını öğrenen ve ‘eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı’ sözleriyle boşanma davası açmak için gelen çok sayıda müvekkilinin olduğunu anlattı.

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Edirne’de 25 yıldır avukatlık yapan Bedia Mutlu Mirzabey, pandemi sebebiyle çiftlerin evde daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla aile içi şiddetin arttığını belirterek, geçen yıla oranla bu yıl yüzde 40 daha fazla boşanma davasında davacı vekili olarak görev yaptığını açıkladı.



Boşanmak için aile mahkemesine çok fazla başvuru olduğunu ifade eden avukat Mirzabey, birçok ceza avukatının da artık boşanma duruşmalarında davacı vekili olarak görev yapmaya başladığını vurguladı.







“Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı”

Boşanma amacıyla hukuk bürosuna gelen kişilerin çoğunlukla 15-20 yıllık evli olduklarına dikkati çeken avukat Mirzabey, çiftlerin pandemi sürecinde daha fazla birlikte zaman geçirmesiyle birbirlerini tanımaya başladıklarını söylediklerini ifade etti. 15 yıldır evli olan ve pandemi sürecinde boşanma kararı alan bir müvekkilinin kendisine ‘eşim böyle değildi, içinden canavar çıktı. Sinirliliği vardı bu kadar değildi’ sözlerini söyleyince çok şaşırdığını anlatan Mirzabey, sosyal medya üzerinden gizemli ilişkilerin de ciddi oranda arttığının altını çizdi.



“Pandemi döneminde sosyal medyadan aldatmalar ciddi oranda arttı”

Eşinin kendisini sosyal medya platformlarında aldattığını öğrenince boşanma kararıyla hukuk bürosuna gelen kişilerin sayısında da ciddi artış olduğunu vurgulayan avukat Mirzabey, aldatan kişilerin bahanelerinin ise ‘sokağa çıkamıyorum ya da yoğun çalışıyorsun fazla ilgi gösteremiyorsun’ sözlerinden oluştuğunun anlattı. Avukat Mirzabey, fiziksel şiddetin de arttığına dikkat çekti.