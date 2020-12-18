BIST 1.407
DOLAR 7,66
EURO 9,39
ALTIN 463,60
HABER /  YEREL

Edirne'de avukatlar şokta: Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı

İhlas Haber Ajansı

EDİRNE Barosu avukatlarından Bedia Mutlu Mirzabey, pandemi döneminde çevrimiçi aldatmaların, boşanmaların ve aile içi şiddetin ciddi oranda arttığını belirterek, son dönemde aldatıldığını öğrenen ve ‘eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı’ sözleriyle boşanma davası açmak için gelen çok sayıda müvekkilinin olduğunu anlattı.

Abone ol

Edirne’de 25 yıldır avukatlık yapan Bedia Mutlu Mirzabey, pandemi sebebiyle çiftlerin evde daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla aile içi şiddetin arttığını belirterek, geçen yıla oranla bu yıl yüzde 40 daha fazla boşanma davasında davacı vekili olarak görev yaptığını açıkladı.

Boşanmak için aile mahkemesine çok fazla başvuru olduğunu ifade eden avukat Mirzabey, birçok ceza avukatının da artık boşanma duruşmalarında davacı vekili olarak görev yapmaya başladığını vurguladı.


“Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı”
Boşanma amacıyla hukuk bürosuna gelen kişilerin çoğunlukla 15-20 yıllık evli olduklarına dikkati çeken avukat Mirzabey, çiftlerin pandemi sürecinde daha fazla birlikte zaman geçirmesiyle birbirlerini tanımaya başladıklarını söylediklerini ifade etti. 15 yıldır evli olan ve pandemi sürecinde boşanma kararı alan bir müvekkilinin kendisine ‘eşim böyle değildi, içinden canavar çıktı. Sinirliliği vardı bu kadar değildi’ sözlerini söyleyince çok şaşırdığını anlatan Mirzabey, sosyal medya üzerinden gizemli ilişkilerin de ciddi oranda arttığının altını çizdi.

“Pandemi döneminde sosyal medyadan aldatmalar ciddi oranda arttı”
Eşinin kendisini sosyal medya platformlarında aldattığını öğrenince boşanma kararıyla hukuk bürosuna gelen kişilerin sayısında da ciddi artış olduğunu vurgulayan avukat Mirzabey, aldatan kişilerin bahanelerinin ise ‘sokağa çıkamıyorum ya da yoğun çalışıyorsun fazla ilgi gösteremiyorsun’ sözlerinden oluştuğunun anlattı. Avukat Mirzabey, fiziksel şiddetin de arttığına dikkat çekti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eskişehir'de kuyunun içinden çıktı! Çinliler sıraya girdi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı! Alkışlanacak hareket
AK Parti ile CHP'nin 'kabak tatlısı' kavgası: Vallahi kuru pilav yedim
BDDK'dan yeni karar! Kuyumcu, araç kredisi, elektronik ve mobilyada taksit sayısı azaltıldı
Estetik ameliyat sonrası felaket! Burun ameliyatı oldu bacakları kesildi
Tekirdağ'daki fuhuş baskınında şok anlar! Yabancı uyruklu kadın 3. kattan atladı
Ergenekon sanığı avukat Süleyman Esen'in sır ölümü! Pencereden atıldı mı atladı mı?
ÖNCEKİ HABERLER
SSB ile iş birliği anlaşması imzaladı! Ukrayna ADA korvet ve İHA ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak
Hande Soral kimdir kaç yaşında nereli? Hande Soral dizileri
Sergen Yalçın biletlerini kesti! 6 yolcu birden
Ebubekir Sofuoğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında?
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
15 tatil ne zaman başlıyor 1 hafta daha uzadı kaç gün sürecek?
Yorumlar