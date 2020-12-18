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Hande Soral kimdir kaç yaşında nereli? Hande Soral dizileri

ATV'nin en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteri ile dahil olan oyuncu Hande Soral merak edildi. Peki 2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Hande Soral kimdir, aslen nereli ve Hande Soral hangi dizilerde oynadı?

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Uzun süredir dizi ve filmlere ara veren başarılı oyuncu Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova ile yeniden ekranlara döndü. Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakteri ile seyirciden tam not alan Hande Soral 34 yaşında ve aslen Bursalı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu ismail Demirci ile evlenen Hande Soral hakkında merak edilenlerler ve dizileri....

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı.

Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır.

14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

HANDE SORAL DİZİ VE FİLMLERİ

Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi)

İsimsizler (Handan) (TV Dizisi)

Tahin Pekmez (TV Filmi)

Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi)

Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi)


Biz Size Döneriz (Lale) (Sinema Filmi)

Yılanların Öcü (1. ve 2. sezon) (Fatma) (TV Dizisi)

Birleşen Gönüller (Genç Cennet) (Sinema Filmi)

Çalıkuşu (Azelya) (TV Dizisi)

Fatih (Gevher) (TV Dizisi)

Gizli Oturum (Kısa Film)

Böyle Bitmesin (1. ve 2. sezon) (Nilay) (TV Dizisi)

Budala (Seslendirme) (TV Dizisi)

Alev Alev (Ümran) (TV Dizisi)

Bir Günah Gibi (Figen) (TV Dizisi)

Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

Küçük Kadınlar (1., 2. ve 3. sezon) (Armağan Gezici)

Komedi Dükkanı (2. Sezon) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

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