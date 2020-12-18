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İzmit'te bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı

Demirören Haber Ajansı

İZMİT'te evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Aydın Memiş'in (53) telefonda en son sevgili çiftle görüştüğü belirlendi. O çifti gözaltına alıp sorguya çeken ekipler cinayet itirafıyla karşılaştı. Şahıslar birlikte alkol alırken kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını sonrası Memiş'i öldürdüklerini söyledi.

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Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Ortaburun Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Memiş'ten tüm gün haber alamayan yakınları, saat 15.30 sıralarında evine gitti. Memiş'in evinde bıçaklanmış ve hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın Memiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında, Memiş’in öldürüldüğü bıçak evdeki sobanın içinde bulundu.

Memiş'in cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İzmit Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Telefondaki son sinyal!

Memiş'in cep telefonu numarasını incelemeye alan ekipler, sinyal bilgisi ve telefon kayıtlarından B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile görüştüğünü tespit etti. Saat 23.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonla B.A. ve kız arkadaşı S.A. gözaltına alındı.

İtiraf geldi

Çapraz sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde, birlikte alkol aldıkları sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını, bunun üzerine B.A.'nın Aydın Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğünü ve bıçağı sobaya attıktan sonra Memiş'in cep telefonunu da alarak kaçtıklarını itiraf etti. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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