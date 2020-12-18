Mersin'de 30 yıldır mağarada yaşıyor eski bakan bile görmeye geldi!

"İçerisinde sobam ve yatağım var"

30 yıl önce yalnızlığı seçerek mağaraya yerleşmeye karar verdiğini belirten Öztürk, "Köylülerin hayvanlarını koyması nedeniyle Menekşe Mağarası çok kirliydi. Ancak, titiz bir çalışmayla mağarayı yaşanılabilir bir hale getirdim. İçerisinde sobam ve yatağım var. Tüm günümü burada geçiriyorum. Kedilerim ve kuşlarım var. En iyi arkadaşım onlar. Doğada huzur buluyorum. Kent yaşamının kargaşasından uzak bir yaşam sürüyorum" diye konuştu.