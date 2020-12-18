Mersin'de 30 yıldır mağarada yaşıyor eski bakan bile görmeye geldi!
MERSİN şehrinde Mustafa Öztürk, 30 yıl önce doğa sevgisi nedeniyle mağarada yaşama kararı aldı.
MERSİN Bozağaç Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki Menekşe adı verilen mağarada yaşayan Mustafa Öztürk (60), doğayla iç içe yaşamayı çok sevdiğini, mağarada ise huzur bulduğunu söyledi.
Hayaliydi: Küçükken, ailesine ait hayvanları otlatmak için sürekli olarak Menekşe Mağarası civarına geldiğini anlatan Öztürk, "Hep böyle bir yerde, yeşille ve doğayla iç içe bir yaşamın hayalini kurardım. Yıllar sonra bu hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
"İçerisinde sobam ve yatağım var"
30 yıl önce yalnızlığı seçerek mağaraya yerleşmeye karar verdiğini belirten Öztürk, "Köylülerin hayvanlarını koyması nedeniyle Menekşe Mağarası çok kirliydi. Ancak, titiz bir çalışmayla mağarayı yaşanılabilir bir hale getirdim. İçerisinde sobam ve yatağım var. Tüm günümü burada geçiriyorum. Kedilerim ve kuşlarım var. En iyi arkadaşım onlar. Doğada huzur buluyorum. Kent yaşamının kargaşasından uzak bir yaşam sürüyorum" diye konuştu.
Çay satarak geçiniyor: Öztürk, mağaraya sık sık köyden ziyaretçilerinin geldiğini belirterek, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağladığını ifade etti.