İkinci el araç satışlarında son durum! Fiyatlarda yüzde 15’lik düşüş oldu

Kovid-19 salgını başladığında artan, ortalarında ise patlama yapan ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ocak ayından sonra sektörün canlanacağını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Fiyatlar yüzde 15’lik bir indirim oldu, devamı gelecektir. 2021’de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum” dedi

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Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretimini düşürmesiyle ikinci el araçlara talep arttı. Talep artışıyla fiyatlar da yükselmişti. Fakat normalleşmeye fabrikaların yeniden üretime geçmesi, otomobil firmalarının yaptığı kampanyalarla fiyatlardaki düşüş devam ediyor.

“Ekonomik araçlara talep var”

İkinci el araç piyasasındaki son durumu anlatıp, yeni yıl beklentilerini sıralayan Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Kovid-19 başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük. Çünkü insanlar virüse yakalanma endişesiyle toplu taşımaya binmekten çekindi ve araç almak için oto galericilerin kapısını çaldı. Ama üst segment değil daha ekonomik araçlar alındı. Bu dönemde ikinci el araç satışları yüzde 35 arttı” diye konuştu.

Sektör temsilcileri yeni yıldan umutlu

Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini belirten Özkan, “Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40’lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15’lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci elde olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük” dedi.

"Manuel vitesli araçlara talep yok"

İnsanların rahat, ekonomik ve otomatik vites araç istediğini vurgulayan Özkan, “Geçen yılın aynı aylarında hem satışlar hem de araçların fiyatları daha iyiydi. Birçok esnafın 1 ay boyunca satış yapmadığını biliyoruz. Aşının gelmesiyle panik havası dağılınca şubattan sonra rahatlamayı bekliyoruz. Manuel vites araç satışımız yok” diye konuştu.

“Araçlar hiçbir zaman değer kaybetmiyor”

İkinci el otomobilin yatırım aracı olduğunu belirten Özkan, “Evden sonra en değerli şey arabadır. Kişiler arabayı ev almak için kaparo olarak düşünüyor. Araç fiyatları hiçbir zaman değer kaybetmiyor, 20 yaşında da olsa kıymeti var. Araç üretimleri başladı. 2021’de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum. Yılın ilk çeyreğinden sonra piyasanın hareketleneceğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.