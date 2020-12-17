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Moritanya'da zayıflar evlenemiyor! Bu kilonun altındaki kadınlar dışlanıyor

Günümüzde ülkelerin en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen obezite, Batı Afrika'nın küçük ülkesi Moritanya için evlilik şartı olarak geçiyor.

Obezite dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olsa da Batı Afrika ülkesi Moritanya için işler pek öyle değil. Milliyet'in haberine göre, bu ülkede zayıf olan kadınlar güzel sayılmıyor ve fakir olarak değerlendiriliyor.

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 Eş bulup evlenebilmek ve bir statü sahibi olmak için kilolu olmak gerekiyor. Aileler kızları evlilik yaşına geldiğinde onları şişmanlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 

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Evlenecek genç kızlar bol keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, keçi eti, bazen günde 2 kez öğle yemeği ile bolca kalori alıyorlar.

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Kendi kendilerini obez yapan genç kızlar, kilo alarak ülkenin 'güzel' kadınları arasına girmeye çalışıyor. Bu kendi kendini obez yapmaya da, ördeklerin zorla beslenmesine verilen bir isim olarak 'gavaj' deniyor.

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