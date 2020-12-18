Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Çin aşısı oldu! Bakın neler yaşamışlar

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Çin'de geliştirilen aşıyı yaptırdığını duyurdu. Zeyrek, henüz bir belirti olmadığını söyledi. Öte yandan Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz da köşesinde yaptırdığı aşı deneyimini paylaşarak sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı...

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Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugünkü “Ben de Çin aşısı oldum” başlıklı yazısında aşı olduğu anı ve süreci anlattı.

Her şey 9 Aralık akşamı Habertürk TV'de yayınlanan, Veyis Ateş'in sunduğu Gündem Özel programında başladı. Covid-19 aşısı hakkında konuşurken, yayını izleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stüdyodaki yorumcuların aşı gönüllüsü olması halinde yardım edecekleri yönünde bir mesaj gönderdi” diyen Saymaz şöyle devam etti:

"Veyis Ateş ve Hadi Özışık, geçmişte Covid-19 geçirdiği için aşılanmadı"

GENAR Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş, yerli aşı için gönüllü olacağını belirterek çalışmaya katılmayacağını söyledi. Veyis Ateş ve Hadi Özışık, geçmişte Covid-19 geçirdiği için aşılanmadı. Geriye Deniz Zeyrek, Kemal Öztürk ve ben kaldık.

Aşı maratonum, 15 Aralık'ta başladı. O sabah Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Müşaviri Hakkı Kırkaya ile birlikte, eski adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne gittik. Beni hastanedeki aşı çalışmasının koordinasyonunu yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taner Yıldırmak karşıladı.

Doç. Dr. Yıldırmak ve ekibi, ‘Dışlama Kriterleri' adı verilen iki sayfalık formdaki soruları yönelterek, çalışmaya katılmak için uygun olduğumu saptadı.

Aşı vurulmam için halen ve geçmişte Covid-19'a yakalanmamış olmak gerekiyordu.

Bu amaçla ilkin PCR testim yapıldı. Ardından Covid-19 geçirip geçirmediğimi belirlemek üzere antikor testi için kan örneği alındı.

Yarım saat sonra eve döndüm.

16 Aralık'ta hastane tarafından arandım.

PCR testimin ve antikor sonucumun negatif olduğu bildirildi.

Yani, bugüne dek Covid-19 geçirmemiştim.

17 Aralık'ta bekleniyordum.

Aşı numaram: 107006

Dün saat 11'de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Enfeksiyon Ünitesi'nde aşı için kabul edildim. Başlangıçta, ateşim ve tansiyonum ölçülerek, aşıya uygun olduğum tespit edildi.

Aşı grubunda mı, yoksa plasebo (aşı görünüm verilmiş sıvı) grubunda mı olduğumun bilinmediği ifade edildi.

Hafif bir acı

Aşı omuz ile dirsek arasına vuruluyor. Diğer aşılardan daha fazla ve daha yoğun bir acı hissetmedim. Kolumda uyuşukluk veya sancı olmadı.

Hafif bir baş dönmesini saymazsak, bir yan etki ile karşılamadım.

Aşı vurulduktan sonra yarım saat gözlem altında tutuldum.

Yarım saat sonunda tansiyonum ölçüldü.

Bu vakti, Başhekim Prof. Dr. Hakan Gürbüz ve Doç. Dr. Mustafa Taner Yıldırmak ile değerli ekip arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdim. Emekleri ve ilgileri için bir yurttaş olarak teşekkür ederim.

İkinci doz 31 Aralık'ta

Usul gereği, bir ay boyunca her gün sabah ve akşam ateşimi iki kez ölçerek, bir forma işaretleyeceğim. Aksi bir durum yaşanırsa, bana verilen telefon numarasını arayacağım. Aynı hattan her cuma günü aranarak, gelişmelerim takip edilecek. Bu tam bir yıl boyunca devam edecek.

İkinci doz aşımı 31 Aralık'ta olacağım.

Böylece süreç tamamlanacak.

"Zeyrek, henüz bir belirti olmadığını söyledi"

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'de geliştirilen aşıyı yaptırdığını duyurdu. Zeyrek, henüz bir belirti olmadığını söyledi.

Biz canlı yayında aşı olacağımızı beyan edince, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Yayına katılan herkesi, isterlerse aşılayabileceklerini bildirdi. Ankara'da yaşadığım için Ankara Şehir Hastanesi'nden yetkiilerle temas kurup, harekete geçtim. Hastaneye gidince önce kampüste bulunan yedi hastanenin koordinatör başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'i ziyaret ettim. İlk sorum 'Siz oldunuz mu?' oldu. 'Evet' yanıtını aldım" bilgisini veren Zeyrek, neden Çin aşısını tercih ettiğini de şöyle anlattı:

- Çocukluğumdan beri doğa bilimlerine ilgim var. Yüksek öğrenimimin önemli bir kısmı biyoloji alanındaydı. Bakmayın siz ‘Bu gazeteciler de her şeyi biliyor. Virüs dahi konuşuyorlar’ diyenleri kızdırmamak için sustuğuma, işin kimyasını da biyolojisini de akademik ortamda öğrendim, laboratuvar ortamında gördüm.

- Haliyle, insanı hasta eden, ölümcül olan bakterilerle, virüslerle mücadelenin en önemli bilimsel yollarından birinin de aşı olduğuna inanıyorum. Aşı yaptıracağımı söyler söylemez, ailem başta olmak üzere yakın çevrem hemen telefona sarıldı. ‘Çin aşısına güvenilir mi hiç?’, ‘Faz 3 deneyleri bitmemiş’, ‘Alman aşısını bekle’, ‘Virüs altı ay sonra biter, risklerini bilmediğin bir aşıyı yaptırmakla kalırsın’ gibi onlarca ‘vazgeçirme’ cümlesi dinledim.

- Ancak başta da söylediğim gibi, işin bilimsel boyutunu, avantajlarını ve risklerini bilen, konuyla ilgili çok sayıda yerli/yabancı makale okuyan biri olarak, gelen o çağrıları ‘bilim için kendimi feda ediyorum’ esprisiyle karşıladım ve aşı olmaktan vazgeçmedim.

- Çin aşısını, geleneksel yöntemle yapıldığı için özellikle tercih ettiğimi, gelişen teknolojiyle yeni tekniklerin kullanılmasıyla üretilen mRNA aşısının uygulamalarını görmeyi tercih ettiğimi de özellikle belirtmeliyim.

Zeyrek, 14 gün sonra ikinci dozu yaptıracağını belirterek, "Bende henüz bir belirti olmadı ama bu arada ateş, boğaz ağrısı gibi belirtiler çıkabileceği söylendi. İki doz aşıyı yaptırıp 28 günü geçirdikten sonra yeni yıla Kovid-19 antikoruyla girmeyi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.