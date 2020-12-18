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Kahramanmaraş'ta feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta bir evin çatı profili yapımında çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Olay, Onikişubat ilçesi Kazma Bağları-Karasevmez mevkisinde meydana geldi. Profil çatı işini yapan demir doğrama ustası Ali Denizdurduran (40), elindeki demirin evin üst kısmından geçen yüksek gerilim hattına temas ettirmesi sonucu akıma kapılarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, akıma kapılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden işçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Soruşturma başlatıldı
Olay yerindeki incelemenin ardından Denizurduran’ın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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