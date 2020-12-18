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Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Kilis Kent Konseyi Başkanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabında hakaret eden Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, istifa etti.

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Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk’un sosyal medya hesabından CHP'ye ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içerikli paylaşımları tepki çekmişti.

Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklama ile Oğuztürk’ün açıklamasını kınayarak, “İlgili hakkında gerekli inceleme başlatılmış olup, üyeliği askıya alınmıştır” denilmişti.

Oğuztürk, bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini Kilis Kent Konseyi Başkanlığı’na sunan Oğuztürk, “Paylaşımlarından dolayı kırdığım insanlardan özür dilerim. Her ne kadar kalevi şahsi paylaşımlarım olmasına rağmen Kent Konseyi Başkanlığını yürütmem doğru olmayacağı için istifa ediyorum.” dedi.

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