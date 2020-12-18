Avrupa’da tablo ağırlaşıyor! Covid-19 sebebiyle ölen sayısı 500 bin sınırını aştı
Corona virüs Avrupa'da gün geçtikçe etkisini arttırarak sürüyor. Kıtada 14 Şubat günü corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk kişi kaydedilirken yaklaşık 10 ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti. Son bir haftada 37 binin üzerinde kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kıta Avrupası’nda bu rakam dakikada yaklaşık 4 kişiye tekabül ediyor. Salı günü ise 6 bin 800’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kıtada dakikada yaklaşık 5 kişi hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan ve Ocak ayında kıta Avrupa’sına giriş yapan corona virüs, aşıların bulunmasına ve onaylar almasına rağmen artarak sürüyor. İlk vakanın 24 Ocak’ta, ilk ölümün de 14 Şubat’ta Fransa’da gerçekleştiği Avrupa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bin sınırını aştı.
Avrupa’da bulunan 52 ülke ve bölgede tespit edilen rakamlara ve ECDC raporlarına göre hayatını kaybedenlerin sayısı gün itibarıyla 500 bin 69 olarak kaydedildi. Mart ve Nisan aylarınca Covid-19’un odak noktası haline gelen Avrupa’da karantina süreçleri sonrası vaka ve ölüm sayısı azalmış, dünyanın odağı ABD’ye kaymıştı. Son bir haftada ise Avrupa’da virüs nedeniyle zirve noktasına ulaşıldı ve 37 bin kişinin üzerine virüs sebepli ölüm kaydedildi. Bu rakam son bir haftada dakikada 3,6 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.
Rekor kırıldı
Geçtiğimiz salı günü 6 bin 800’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesiyle rekor kıran Avrupa kıtasında beş ülke diğerlerinden öne çıkıyor. Kıtada hayatını kaybedenlerin yarısının kaydedildiği beş ülkede İtalya, 66 bin 537 kişiyle ilk sırada yer alıyor.
Birleşik Krallık 65 bin 520 kişiyle ikinci sırada yer alırken virüsün ilk giriş yaptığı Fransa’da 59 bin 361 ölüm kaydedildi. Rusya, 49 bin 151 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklarken İspanya ise 48 bin 596 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten en çok etkilenen beşinci ülke konumunda.