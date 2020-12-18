Avrupa’da tablo ağırlaşıyor! Covid-19 sebebiyle ölen sayısı 500 bin sınırını aştı

Avrupa’da bulunan 52 ülke ve bölgede tespit edilen rakamlara ve ECDC raporlarına göre hayatını kaybedenlerin sayısı gün itibarıyla 500 bin 69 olarak kaydedildi. Mart ve Nisan aylarınca Covid-19’un odak noktası haline gelen Avrupa’da karantina süreçleri sonrası vaka ve ölüm sayısı azalmış, dünyanın odağı ABD’ye kaymıştı. Son bir haftada ise Avrupa’da virüs nedeniyle zirve noktasına ulaşıldı ve 37 bin kişinin üzerine virüs sebepli ölüm kaydedildi. Bu rakam son bir haftada dakikada 3,6 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.