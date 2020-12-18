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Polis harekete geçti! Villada parti yaptılar bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da koronavirüs salgınına aldırış etmeyenler yine parti düzenledi. Kural tanımazlıkları yetmezmiş gibi bir de 'canınız çeksin' şeklinde paylaşımlarda bulunan şahısların kimlik tespiti için polis çalışmalara başladı.

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Türkiye'de koronavirüs vakası sayılarındaki artış ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları ile İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler, sınır tanımaz gençleri durdurmuyor. Antalya'da dün akşam bir villada buluşan 'gençler', saat 22.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyenin yok sayıldığı gecede partiye katılanlar birbirlerine sarılarak, dans etti.

Partiye katılanlar çektikleri görüntüleri,  'Eğlence başlasın', 'Yapıyoruz bu dansı' ve 'Canınız çeksin' notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Emniyet harekette!

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parti düzenlenen villayı tespit ederek, katılanları belirlemek için harekete geçti.

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