Tuzağa düşüren sevgili hakkında kırmızı bülten başvurusu

İranlı muhalif Habib Farajollah Chaab’ı İstanbul’dan İran’a kaçıran uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin 11 adamının yakalanmasının ardından, Chaab’ı tuzağa düşüren sevgilisi Saberin Saidi hakkında ‘Kırmızı Bülten’ başvurusunda bulunuldu.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım 2020 günü, Naci Şerifi Zindaşti’nin baldızının oğlu Kadir Güneş’e silahlı saldırı hazırlığındaki Mert A. ve Burak D.’yi yakalamış, 2 tetikçiyi Zindaşti’nin Hollanda’daki adamı Tolga Hakan C.’nin tuttuğu belirlenmişti. Tetikçilerin aracında infazı görüntülemek için gizli kamera koydukları anlaşılmış, operasyonun devamında da 4 kişi yakalanmıştı.

Soruşturma devam ederken, İsveç’te yaşayan İranlı rejim muhalifi Habib Farajollah Chaab’ın da İstanbul’dan İran’a kaçırıldığı yönünde bilgi edinildi. Bunun üzerine İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile MİT koordinesinde yürütülen ortak çalışmada, Chaab’ın sevgilisi Saberin Saidi tarafından İsveç’ten kendisini görme ve 100 bin Euro verme sözüyle İstanbul’a çağırılarak tuzağa düşürüldüğü ve Zindaşti’nin talimatıyla adamları tarafından 9 Ekim 2020 günü İran’a kaçırıldığı tespit edildi.

İstanbul ve Van’da 11 kişi gözaltına alınmıştı

Chaab’ın içerisinde sevgilisinin bulunduğu minibüse bindikten sonra bayılttığı ve önce Van’a buradan da İran’a kaçırıldığı anlaşıldı. Zindaşti’nin yeğeni Bahtiyar F. ve Turgay D.’nin yönettiği olayın ardından, 27 Kasım’da düzenlenen operasyonda, İstanbul ve Van’da 11 kişi gözaltına alınmıştı.

‘Kırmızı Bülten’ talebi

Hürriyet'in haberine göre; güvenlik birimleri, Saberin Saidi’nin bulunabileceği adresleri de basmış ancak bulunamamıştı. Saberin Saidi’nin kaçırma olayının ardından İran’a geçtiği yönünde bilgiye ulaşıldı. İstanbul Emniyeti’nin hazırladığı dosya doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saberin Saidi hakkındaki ‘Kırmızı Bülten’ talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık da dosyayı İnterpol’e yollayarak ‘Kırmızı Bülten’ talebinde bulundu. İnterpol’ün talebe olumlu yanıt vermesi halinde Saidi bütün dünyada aranacak.

Kamera görüntüsü çıktı

İran'lı muhalifin kaçırılması ile ilgili yeni görüntüler de çıktı. Görüntülerde, Chaab’ı İstanbul´a getirmek için kurulan tuzakta kullanılan Saidi’nin havaalanından Türkiye’ye girişinden, Zindaşti’nin adamlarının kaçırma sırasında kullanılacak kelepçeyi satın almasına kadar detaylar var.

Ruhollah Zam kaçırılarak idam edilmişti

Chaab, İran’daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi’nin İsveç kolunu yönetiyordu. Chaab son dönemde kaçırılan tek muhalif değil. Daha önce Fransa’da yaşayan Ruhollah Zam kaçırılarak idam edilmişti.