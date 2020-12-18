BIST 1.407
DOLAR 7,66
EURO 9,39
ALTIN 463,60
HABER /  YEREL

Yargıtay'dan emsal karar çıktı! İşkoliklere kötü haber tazminat ödeyecek

İhlas Haber Ajansı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın eve yeterince vakit ayırmaması ve zamanının büyük bölümünü işyerinde geçirmesini boşanma sebebi saydı.

Abone ol

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, oy birliği ile verdiği kararla, boşanma davalarına yeni bir boyut kazandırdı. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Davacı kadın; kendisiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren kocasından maddi ve manevi tazminat talep etti. Tarafların boşanmasına hükmeden Aile Mahkemesi, kadının tazminat taleplerini geri geçirdi. Davacı kadın, kararı temyiz etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kocanın vaktinin büyük bölümünü işyerinde geçirdiğine dikkat çekti. Eşinin hamilelik döneminde bile eve yeterince zaman ayırmayan kocanın tam kusurlu olduğuna vurgu yapılan Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “Geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise eve gelmeyen ve gelmek istemediğini bildiren, özel günlerde dahi eşinin yanında bulunmayan erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurludur. Bu kusurlu davranışlar aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Kusurun ağırlığı tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile hakkaniyet kuralları gözetilerek kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi uyarınca manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde manevi tazminat talebinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eskişehir'de kuyunun içinden çıktı! Çinliler sıraya girdi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Çin aşısı oldu! Bakın neler yaşamışlar
İstanbul'da süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı! Alkışlanacak hareket
AK Parti ile CHP'nin 'kabak tatlısı' kavgası: Vallahi kuru pilav yedim
BDDK'dan yeni karar! Kuyumcu, araç kredisi, elektronik ve mobilyada taksit sayısı azaltıldı
Estetik ameliyat sonrası felaket! Burun ameliyatı oldu bacakları kesildi
Tekirdağ'daki fuhuş baskınında şok anlar! Yabancı uyruklu kadın 3. kattan atladı
ÖNCEKİ HABERLER
Maria Sharapova evlilik kararını resmen açıkladı
Tuzağa düşüren sevgili hakkında kırmızı bülten başvurusu
Cuma saati okunacak dua hangisi okunuşu ve Türkçe anlamı
Kahramanmaraş'ta feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Kilis Kent Konseyi Başkanı istifa etti
Ceyhun Fersoy kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi de oyuncu
Yorumlar 1 yorum