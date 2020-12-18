Maria Sharapova evlilik kararını resmen açıkladı

Tenis kariyerini sonlandıran Maria Sharapova, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiğini duyurdu.

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Tenisi bırakan Maria Sharapova, iş insanı sevgilisi Alexander Gilkes ile birlikte olduğu fotoğrafla Instagram hesabından bir duyuru yaptı. Sharapova, iki yıldır beraber olduğu Alexander Gilkes ile nişanlandığını paylaştığı fotoğraf ve video ile açıkladı.

33 yaşındaki eski raket, Glikes'in yaptığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaştı. Sharapova paylaşımında ''Tanıştığımız ilk günden itibaren evet dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?'' sözlerini kullandı.

Alexander Gilkes ise Sharapova ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve şu sözleri kullandı: Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum.

Sharapova - Glikes çiftinin ilişkisi 2018 yılında başlamıştı. Sharapova,