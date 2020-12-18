Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarını tebrik etmek lazım! Tek lider Erdoğan olacak

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Cumhurbaşkanı'nın doktorlarını tebrik etmek lazım, bu gidişle Covid’e yakalanmayan tek lider Erdoğan olacak" dedi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle dünya devi ülkelerin liderleri bir bir koronavirüse yakalandı. ABD Başkanı Dnald Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakan'ı Merkel'den sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da koronavirüse yakalandı. HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, dünya liderlerinin koronaya yakalanışı hatırlatıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarını tebrik etti. İşte Par'ın yazısının ilgili bölümü:

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da koronaya yakalanmış.Donald Trump, Angela Merkel, Boris Johnson, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro... Dünyada en iyi korunduğu zannedilen liderlerin hepsi bir şekilde virüse yakalandı ya da karantinaya alındı.

- Bu gidişle Covid’e yakalanmayan tek lider Erdoğan olacak. Mesele sadece Erdoğan’ın şahsi sağlığı için değil, devlet yönetiminde ciddiyet açısından da önemli. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın doktorlarını tebrik etmek lazım.