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Salgının 'kurye' bilançosu çok ağır oldu! 160'tan fazla vatandaş hayatını kaybetti

Pandemi sürecinde birçok iş sektörü durma noktasına gelirken, motosikletli kuryeler ise en yoğun çalıştıkları dönemi yaşıyorlar. Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, salgın sürecinde yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı 160'tan fazla motosikletli kuryenin çalışırken kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

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Dünya genelinde koronavirüs salgının etkisini artırmasından sonra birçok kişi evlerinden çalışmaya başlarken, tedbirler kapsamında restoran ve kafeler de paket siparişle çalışmalarını sürdürüyor.

Yiyecek-içecek sektörünün yanı sıra giyim ve teknoloji gibi sektörlerde de alışverişlerin büyük çoğunluğu internet üzerinden yapılmaya başlandı.

Salgın şartları birçok mesleğin yavaşlamasına ya da durmasına yol açarken, internet ve telefon üzerinden siparişle alışverişin bu yoğunluğu motosikletli kuryelerin mesaisini 14 saate kadar çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler de dahil yoğun bir mesaiyle çalışan her sektörden motosikletli kuryeler, özellikle kış günlerinde yağmurlu ve soğuk havalarda zorlu şartlara rağmen işlerini yürütmeye çalışıyor. İş yükü artan kuryelerin en büyük şikayeti ise 5-10 dakika için müşterilerden aldıkları tepkiler oldu. 

Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, koronavirüs salgının başlamasından itibaren yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı 160'tan fazla motosikletli kuryenin çalışırken kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. 

'Neden geç kaldın, iptal ediyorum' gibi tepkiler bizi üzüyor'

'Yağmur, çamur demeden götürdüğümüz bir siparişin karşılığında 'Neden geç kaldın, iptal ediyorum' gibi tepkiler almak bizi çok üzüyor'
12 yıldır motosikletli kurye olarak çalıştığını ve bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte dernek kurduklarını belirten Yalçın Parmak, çalışma şartlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs sonrası iş yoğunluklarının iki katına çıktığını kaydeden Parmak, bununla birlikte yorgunluğa ve hızlı çalışmaya bağlı kazaların da arttığını vurguladı. Bunun en büyük nedeninin anlayışsız müşteriler olduğunu söyleyen Parmak, şöyle konuştu:

''Bizim sektörde anlayış diye birşey yok"

"Online alışveriş hız kazanınca biz tamamen devreye girdik. Çalıştığım iş yerinde 5 motosikletli kurye var. Her birimiz bugün 40’ın üzerinde pakete çıktık. Hâlâ da devam ediyor. Bu süreçte bir kesim değerimizi anlasa da bazı müşteriler hâlâ anlayışsız davranıyor. Yağmur, çamur demeden götürdüğümüz bir siparişin karşılığında ‘Neden geç kaldın, iptal ediyorum’ gibi tepkiler almak bizi çok üzüyor. Günlük 150 TL'ye saatlerce çalışan insanlarız. Müşterilerin bazıları telefonu kapatır kapatmaz siparişleri gelsin istiyor. Bizim sektörde anlayış diye birşey yok."

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