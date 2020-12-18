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NATO'nun en çok korktuğu savunma sistemi S-400 mü? National Interest sordu

ABD'li National Interest dergisi, Rus savunma sisteminin taşıdığı gelişmiş özelliklere vurgu yaptı ve "NATO'nun en çok korktuğu savunma sistemi S-400 mü?" sorusunu yöneltti.

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Özellikle Türkiye'nin S-400'leri test etmesi ve sonrasında ABD'nin yaptırım kararı alması nedeniyle son günlerin en öne çıkan gündem maddesi olan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili bir makaleye yer veren National Interest, başlıkta "NATO'nun en çok korktuğu savunma sistemi S-400 mü?" sorusunu yöneltti.

Aynı anda 80 hedefi ve 160 güdümlü füzeyi imha edebilme özelliği

S-400'ün özellikler ve imkanlar bakımından selefi S-300'den katbekat daha gelişmiş bir sistem olduğuna dikkat çeken National Interest, S-400'lerin aynı anda 80 hedefi ve 160 güdümlü füzeyi imha edebildiğini ve İHA'ların kullanımının yaygınlaşması nedeniyle bunun çok önemli bir özellik olduğunu vurguladı.

National Interest, Rusya'nın son yıllarda başta Türkiye, Çin ve Hindistan olmak üzere bir dizi ülkeyle S-400 anlaşmaları imzaladığının, Irak, Mısır, Vietnam, Katar ve Suudi Arabistan'ın söz konusu sistemlere ilgi gösterdiğinin de altını çizdi.

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