BIST 1.407
DOLAR 7,66
EURO 9,39
ALTIN 463,60
HABER /  GÜNCEL

Uzun zamandır görünmeyen Yiğit Bulut'un dönüşü sert oldu! Sözleri ses getirdi

Sosyal medya hesabından 17-25 Aralık yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Yiğit Bulut, "Masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!" dedi. Bulut'a yanıt Recep Tayyip Erdoğan Üniversite Öğretim Üyesi Mehmet Küçük'ten, geldi.

Abone ol

Geçmişteki dolar tahminleri nedeniyle sıkça eleştirilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 17-25 Aralık sürecinin 7. yıldönümü üzerine dikkat çeken sözler sarf etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yiğit Bulut, ismini vermediği kişilere yönelik "adam diye ortada dolaşanlar" dedi.

Bulut, "Bana 17-25 Aralık tweeti at diyorlar. Ne yazayım? Ben-Biz ve bizim gibiler, daha doğrusu büyük Türk milleti Gezi olaylarından beri kelle koltukta emperyalizm ve uzantılarına karşı savaşırken”, masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!" ifadelerini kullandı.

Sözleri ses getirdi

Bulut'un bu sözleri üzerine, "adam diye ortada dolaşanlar" diye bahsettiklerini açıklaması istendi. İstek ise, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Küçük'ten geldi. Bulut'un tweet'ini alıntılayan Küçük, "Bence hala fırsat varken hepsini yazın ki Yiğit Bey, yaşanması olası zor yeni zamanlarda ortalıkta adam gibi adam aramak zorunda kalmayalım..."  diye yazdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kredi çekecekler dikkat! Bankalar kampanya yarışına girdi işte en uygun faiz oranları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB Meclisi fiyatları belirledi! İşte en yüksek mezar yeri ücreti
Uzaktan eğitim ve yarıyıl tatilinin süresi uzatıldı! MEB duyurdu
Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına maaş bağlanacak! 81 ile genelge gitti
Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması: Kullanmak için aldık, satmak için değil
Yargıtay'dan emsal karar çıktı! İşkoliklere kötü haber tazminat ödeyecek
Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Çin aşısı oldu! Bakın neler yaşamışlar
ÖNCEKİ HABERLER
Ak Partili Numan Kurtulmuş'tan Ebubekir Sofuoğlu'na sert tepki asla kabul edilemez
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü mesajı
Türkiye ve Rusya'dan Haseke'de ortak devriye
Yılbaşı öncesi 9 ilde dev sahte içki operasyonu! 51 şüpheli gözaltına alındı
Hepsi Antalya'da ele geçirildi! Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı
15 tatil ne zaman başlıyor 1 hafta daha uzadı kaç gün sürecek?
Yorumlar 10 yorum