Uzun zamandır görünmeyen Yiğit Bulut'un dönüşü sert oldu! Sözleri ses getirdi

Sosyal medya hesabından 17-25 Aralık yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Yiğit Bulut, "Masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!" dedi. Bulut'a yanıt Recep Tayyip Erdoğan Üniversite Öğretim Üyesi Mehmet Küçük'ten, geldi.

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Geçmişteki dolar tahminleri nedeniyle sıkça eleştirilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 17-25 Aralık sürecinin 7. yıldönümü üzerine dikkat çeken sözler sarf etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yiğit Bulut, ismini vermediği kişilere yönelik "adam diye ortada dolaşanlar" dedi.

Bulut, "Bana 17-25 Aralık tweeti at diyorlar. Ne yazayım? Ben-Biz ve bizim gibiler, daha doğrusu büyük Türk milleti Gezi olaylarından beri kelle koltukta emperyalizm ve uzantılarına karşı savaşırken”, masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!" ifadelerini kullandı.

Sözleri ses getirdi

Bulut'un bu sözleri üzerine, "adam diye ortada dolaşanlar" diye bahsettiklerini açıklaması istendi. İstek ise, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Küçük'ten geldi. Bulut'un tweet'ini alıntılayan Küçük, "Bence hala fırsat varken hepsini yazın ki Yiğit Bey, yaşanması olası zor yeni zamanlarda ortalıkta adam gibi adam aramak zorunda kalmayalım..." diye yazdı.