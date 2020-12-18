Kredi çekecekler dikkat! Bankalar kampanya yarışına girdi işte en uygun faiz oranları

Yılbaşı yaklaşırken bankalar da kredi oranlarında adeta kampanya yarışına girdi. Pandemi sürecinde yüzde 40'ları aşan ihtiyaç kredisi kullanımının ardından bankalar da kendi kampanyalarını yaparak öne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bankalar tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını bir miktar düşürdü. Bunlar arasında, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank gibi isimler bulunuyor. İşte banka banka güncel faiz oranları...