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Dolarda 17 yılın en kötü son çeyreği! Stratejist McCarthy nedenlerini açıkladı

Fed'in salgın sürecinde piyasaları destekleyen güvercin tutumunun süreceğini bir kez daha teyit etmesi ve ABD'de 908 milyar dolarlık destek paketinde uzlaşıya yaklaşılması, küresel risk iştahını artırıyor.

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Sidney merkezli CMC Markets Baş Stratejisti Michael McCarthy, Reuters'a verdiği demeçte "Dünya 2021’deki büyümeye ilişkin iyimserleştikçe, dolar daha da yumuşadı” diye konuştu.

Dolar endeksi de gelişmelere paralel Nisan 2018’den bu yana ilk kez 90 düzeyinin de altına indi ve dün 89.767 düzeyine kadar geriledi. McCarthy, dolarda zayıflamanın devam edeceği ihtimalinin masada olduğuna da vurgu yaptı.

Dokuz ayın zirvesi görüldü

Dünya'nın haberine göre, dolardaki düşüş altın ve petrole de yarıyor. Altın, Fed sonrası dün yüzde 1 yükselişle 1.883 dolar/ons düzeyine kadar çıkarken, petrol fiyatlarında da ABD’de azalan stokların da etkisiyle dokuz ayın zirvesi görüldü.

Brent petrolün varili 51.90 dolara kadar yükselirken, WTI varili dün gün içinde 48.59 dolara kadar çıktı. Önceki gün Nasdaq endeksinde tarihi rekorun bir kez daha tazelenmesi de risk iştahının önemli göstergelerinden.

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