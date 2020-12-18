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Selman Öğüt'ten "Pelikan yeni FETÖ'dür" sözlerine tepki! Çok tehlikeli provokasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal'ın "Pelikan yeni FETÖ'dür" sözlerine Selman Öğüt tepki gösterdi. Öğüt, "Çok tehlikeli bir provokasyon" dedi.

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AK Parti Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal'ın parti içinde "Pelikancılar" olarak adlandırılan grup hakkındaki "Pelikan yeni FETÖ'dür" çıkışı üzerine grubun önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen Selman Öğüt, tepki gösterdi. Öğüt, "Çok tehlikeli bir provokasyon" dedi.

Söz konusu ekibin "yeni FETÖ' olduğunu söyleyen Ünal, Twitter hesabından "Pelikan Örgütü, Cumhurbaşkanını savunan değil, onun arkasına saklanarak, Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren bir örgüttür. Erdoğan ve AK Parti’yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiseler de bunu zaten ispat etmiştir." demişti.

'Yetkili merciler acilen harekete geçmeli'

Selman Öğüt ise bunun üzerine yetkili mercileri "acilen harekete geçmeye" çağırdı. Ünal'ı sözleri için "Çok tehlikeli bir provokasyon!" diyen Öğüt, "Fetö kadar tehlikeli bir örgüt varmış! Anayasal suçlar işliyorlarmış! Cumhurbaşkanı da bu suçlara alet ediliyormuş! Devletin yetkili merciileri acilen harekete geçmeli! Suç uydurmak bir suçtur! Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak suçtur!" ifadelerini kullandı. 

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