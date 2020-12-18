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İkranur'un ölümündeki sır perdesi otopsi raporuyla aralandı

7 yaşındaki İkranur’un ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu açıklandı. Raporda, ilk tespitlere göre travmatik ve bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemedi. Raporda ayrıca, ‘suda boğulma’ bulgusuna rastlanıldığı kaydedildi.

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Giresun’un Bulancak ilçesinde haziran ayında bahçede oynarken kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca hazırlanan otopsi raporu, tamamlandı.

İkranur’un ‘suda boğulma’ bulgusuna yer verilen rapor, ulaştığı Bulancak Başsavcılığı tarafından, kapsamlı incelenmesi talebiyle geri gönderildi.

Küçük çocuğun ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’ndan gelecek detaylı otopsi raporuyla aralanacak.

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