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Simge Fıstıkoğlu ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi

Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz Haziran ayında 5 yıldır görev yaptığı Doğuş Yayın Grubu'yla yollarını ayırmıştı. Ünlü ekran yüzünün yeni adresi ve yapacağı program belli oldu.

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Doğuş Yayın Grubu ile yollarını ayıran Simge Fıstıkoğlu, Olay TV ile anlaştı. Fıstıkoğlu, hafta sonları izleyiciyle buluşacak. Simge Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu, yarından itibaren Olay TV'de ekran macerasına başlayacak.

Kişisel sosyal medya hesabından programın fragmanını paylaşan Simge Fıstıkoğlu, "Size bir sürprizim var. 19 Aralık cumartesiden itibaren hafta sonları güne birlikte başlayabiliriz. Tanıtım çekimi için "kırmızım sana uğur getirsin" diyen Fidan Şimşek‘e teşekkür ediyorum. beni yalnız bırakmayacağınızı düşünüyorum. Yaşasın haftasonu sabahları" ifadelerini kullandı. 

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