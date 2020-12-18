Elektrik duasına çıkmışlardı! O vatandaşlara suç duyurusu

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesildiği gerekçesiyle mahalleli seslerini duyurabilmek için ilginç bir yönteme başvurmuştu. DEDAŞ, 'elektrik duası'na katılan köylüler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Aşağıkarıncalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen elektrik duası eylemine karşı harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), elektrik duasına çıkan 15 mahalle sakini hakkında “halkı DEDAŞ'a karşı kin ve düşmanlığa kışkırttığı” iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

"Amaç hak arama özgürlüğünü bastırmak"

DEDAŞ'ın elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusuyla bulunmasını Sözcü'ye değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şunları dile getirdi:

Elektrikleri sürekli kesilen vatandaşlarımız elektrik duasına çıktığı için “halkı kin ve düşmanlığa kışkırttığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuşlar. Bu kişiler halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve nefretle ilgili bir söylemleri yok halkla ilgili de bir açıklamaları yok.

Sadece nasıl Diyanet yağmur duasına çıktıysa bu vatandaşlarımızda aynı şekilde sürekli elektrikleri kesildiği için mağdur oldukları için elektrik duasına çıkmışlar. DSİ kalkıp Diyanet hakkında suç duyurusunda bulunuyor mu?

DEDAŞ'ın suç duyurusundaki mantık şu, halkı DEDAŞ'a karşı bu şekilde hak arama özgürlüğünü susturabilmek, bastırabilmek, korkutabilmek için Cumhuriyet Savcılığını araç olarak kullanıyorlar. Bir eylemin suç olabilmesi için baştan itibaren bir kastın olması gerekir.

"Takipsizlik kararı verilmesini bekliyorum"

Vatandaşlar hakkında yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlanmasını beklediğini belirten Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu vatandaşlarımızın kastı sadece elektrik gelmesi için. Yoksa vatandaşların bir kesimini diğer kesimine karşı bir harekete geçsin eyleme geçsin kastıyla yapmıyor. Kastı hukuka uygun ve suç teşkil etmeyen bir unsur.

Vatandaşın işlemediği bir suçu kovuşturma başlatması nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundukları için elektrik duasına çıkan vatandaşlara karşı şirket iftira suçu işliyor.

Bu vatandaşlarımızla ilgili Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik kararı vermesini bekliyorum. Ama siyasi nedenlerle eğer böyle bir dava açılırsa ben avukatlık cübbemi giyerek bu vatandaşlarımız için duruşmalarda bedelsiz olarak ve kamu hizmeti için avukatlıklarını yapacağım.