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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadeleye ilişkin ''Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslenerek, koronavirüs geçirenlere şifa diledi.

''Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız''
Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten.

''Bütün vatandaşlarımız dikkat etsin''
Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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