Samsun valisinden koronavirüs uyarısı: Hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar

Son bir hafta içerisinde vaka sayılarında yüzde 20 azalmanın olduğu Samsun'da validen uyarı geldi. Vali Zülkif Dağlı, tedbirlere uyulması çağrısını yinelerken şöyle dedi: Yoğun bir ortamda kına gecesi yapıldığını gördük... Artık bunları yapmamamız lazım. Kendi kendimize hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar... Hara-kiri, Japonlarda intihar töresi anlamına geliyor.

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Koronavirüs vaka sayısının geçtiğimiz haftalarda yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda son bir hafta içinde kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu belirtti. Bakan Koca, kentte hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 81 olduğunu, sahada ise 347 filyasyon ekibinin bulunduğunu ifade etti.

"Rehavete kapılmayın"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini ve vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Mutlaka iyileşme az da olsa var ama bu hemen bir günde olan bir olay değil. Tamamen bize bağlı. Samsunlu vatandaşlarımıza bağlı, kurullara ne kadar riayet edersek bu zamanı daha da öne çekebiliriz. Aksi takdirde zaman daha da uzamış olur. Yoğun bakım ünitelerimizde günlük gelenlere ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Biz o anda olmasa bile gün içerisinde yoğun bakıma yatırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar"

Vali Dağlı, filyasyon ekiplerini kuvvetlendirdiklerini belirterek, "Karantinada olması gerekenleri evlerine gidip kontrol ediyoruz. Evlerinde yoksa tespitlerini yapıyoruz. Eğer yoklarsa kişiyi, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştiriyoruz. Şuanda yurdumuzda 50'nini üzerinde vatandaşımız var misafir ettiğimiz. Filyasyon ekiplerimiz geçenlerde bir kına gecesine rastladılar bildiğiniz gibi. Yoğun bir ortamda kına gecesi yapıldığını gördük fotoğraflarda vardı. Artık bunları yapmamamız lazım. Kendi kendimize hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar. Daha bilinçli, duyarlı ve hassas olmamız lazım. Özellikle evlerdeki toplanmaları kalabalık ortamları kesinlikle oluşturmamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Azaldı ama endişemizde var"

Esnaf Şaban Kurt, "Bu süreci hep beraber atlatmamız için üzerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. İnsanlarımız gün geçtikçe tedbirlere alışıyorlar, vakaların Samsun'da azaldığını düşünüyorum ama endişelerim de var. Çevremizde de vakaların olduğunu görüyorum. İnşallah en güzel şekilde bu süreci atlatırız. Kapanacaksak 10-15 gün komple kapanalım sadece zaruri ihtiyaçlar haricinde evden dışarı çıkmazsak bu süreci çok çabuk atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Hara-kiri nedir?

Harakiri (Seppuku) 10 asırlık bir Japonların intihar töresidir. Harakiri kelimesinin anlamı ise Japoncada karın deşmektir. Bu intiharı gerçekleştiren kişi bir gün öncesinden hazırlık yapar, en sevdiği yemeği yer, duş alır güzel kıyafetler giyerdi ve sonra karnını katanayla keser iç organlarını dışarıya çıkartırdı. Fakat kişinin bu Japon intiharını yapmasının sebepleri vardır protesto amaçlı, gösteri amaçlı, isyan amaçlı, kendini öldürmek amaçlı yapılmamaktadır. Bu sebeplerle harakiriyi yapan insan yapmamış sayılmaktaydı.