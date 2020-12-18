Anderson Talisca'ya 'Beşiktaş' mesajı

Anderson Talisca, Instagram hesabından mutluluk temalı bir gönderi paylaştı. Talisca'nın takım arkadaşı Fernandinho, oyuncuya 'Beşiktaş' yorumu yaptı.

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Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca'nın adı Beşiktaş'la yeniden anılıyor.

Bir süredir siyah-beyazlı takımla ilgili paylaşımlar yapan ve taraftarı heyecanlandıran yıldız futbolcu, son olarak Vincent Aboubakar ile fotoğrafını paylaşıp 'Yakında birlikteyiz' açıklamasını yapmıştı.

Anderson Talisca'nın bir gönderisine de takım arkadaşı 27 yaşındaki Fernandinho yanıt verdi. ''Hayat seçimlerle doludur ve benim seçimim mutlu olmaktır'' diyen Talisca'ya takım arkadaşından 'Beşiktaş' yorumu geldi.

2022'nin Haziran ayına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Talisca, Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezon boyunca 80 resmi maça çıkmış ve 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.