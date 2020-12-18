İstek Vakfı'ndaki taciz skandalı! Mağdur kızın annesi: Çocuğum etkilenmesin diye şehir değiştirdik

İSTANBUL Kartal’da İstek Vakfı’na ait özel bir anaokulunda 5 yaşında bir çocuğa öğretmeni tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla 2017 yılında soruşturma açılmıştı. Olayla ilgili devam eden davada dördüncü duruşma bugün gerçekleşti.

Abone ol

İstanbul'da bir özel bir vakfa ait Kartal İstek Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşında çocuğun taciz edildiği iddiasına ilişkin olayda mağdur kız çocuğu S.A'nın annesi A.A, okulda beden eğitimi ve yüzme öğretmeni olan 35 yaşındaki S.A hakkında şikayette bulunmuştu. Hakimler ve Savcılar Kurulu da olaya ilişkin adli süreçte herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlatmıştı. Söz konusu olayla ilgili devam eden davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüldü.

Olaya ilişkin görüntüler eksik

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmada şüpheli yüzme öğretmeni S.A., şüphelinin avukatları, müşteki mağdur çocuğun annesi A.A., müşteki avukatları mahkemede hazır bulunurken, aynı zamanda duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları merkezinden gönderilen gözetmen de katıldı. Önceki duruşmada İstek Vakfı okulunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında görüntülerin mahkemeye gitmemesi ve İstek Vakfı tarafından rezaletin üstünün kapatılmaya çalışılması üzerine davanın avukatı Betül Altınsoy'u isyan etmişti. Bugün görülen duruşmada yine görüntülerin eksikliğini vurgulayan avukat, görüntülerin mevcut olmadığının ispatlandığını, mağdurun görüştüğü 3 farklı pedagoga da tutarlı ifadelerde bulunduğunu, şüpheli öğretmenin küçük kızın mayolu fotoğrafını sınıf öğretmeninden temin ettiğini, şüphelinin okulun pdr öğretmeninden mağdur çocukla ilgili olumsuz raporlarlar alarak savunma olarak bunları kullandığını söyleyip şüphelinin acilen cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya katılan kurum vekilisi ise sanık S.A. ve mağdur çocuk ve ailesi arasında bir husumetin bulunmadığı, yaşanan olaydan ötürü mağdur çocuk ve ailesinin şehir değiştirmek durumunda kaldığını belirtip sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'Çocuğum etkilenmesin diye şehir değiştirdik'

Duruşmada mağdur kızın annesi A.A. ise 'Olaydan sonra okula gittiğimizde bir muhattap bulamadık. Ayrıca kamera kayıtlarının okul idaresinin incelemesini ya da tarafımıza inceletmesini istedik ama yok sayıldık. Okul idaresi bizi bu olayın yaşanmadığına dair görüntüleri izleyip ikna edebilirdi. Bunu en çok ben isterdim. Ben İstanbul'da görev yapan bir avukattım, bu şehirde yaşıyorduk. Çocuğumun kötü etkilenmemesi için şehir değiştirmek zorunda kaldık. S.A benim tek çocuğumdur. Böyle bir olayın olmamasını en çok ben isterim ama benim çocuğum haklı ve bu yüzden sanık cezalandırılsın.' ifadelerinde bulundu.

'Mağdur çocuk yönlendirilmiş olabilir'

Sabah'ta yer alan habere göre Sanık avukatı ise mahkemede görüntülerin adli mercilere gönderildiğini, belirli gün ve saat belirtilmediği için görüntülerin kurum tarafından incelenemediğini, sanık S.A.'nın bu olayla bir ilgisinin olmadığını, mağdur çocuğun ifadelerinde sanığın isminden bahsetmediğini ve çocuğun yönlendirilmiş olabileceğini düşündüklerini ifade etti. ATK raporunda mağdurun yönlendirilmiş olabileceğinin söylenmesinden kaynaklı güvencelerinin rapor olduğunu söyleyen sanık avukatı, 'beklensin' dedi. Sanık S.A., 'Ben söz konusu olay tarihinse İstek Vakfı'nda öğretmendim. Mağdur çocuğun dersine 1 defa girdim. Olayın olduğu iddia edilen yere hiç gitmedim. Beraatimi talep ederim.' dedi.

Dava ertelendi

Mahkeme davaya ilişkin dördüncü duruşma sonunda eksik hususların giderilmesine karar verdi ve bu sebepten dava ertelendi.